Explosion in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet Leiche

Lüneburg - Großalarm in Lüneburg: Eine Explosion hat am späten Mittwochabend die Studentenstadt in Niedersachsen erschüttert.

Feuerwehrleute konnten das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile glücklicherweise verhindern. © JOTO

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, gab es gegen 22.40 Uhr einen lauten Knall in der Weststadt in der Straße Volgershall.

Eine Explosion erschütterte ein Mehrfamilienhaus, in dem mehr als 80 Menschen wohnen. Mehrere Fensterscheiben gingen durch die Wucht zu Bruch. Am Ausgangspunkt der Explosion in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss begann es zu brennen.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand das Appartement komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern.

Die Feuerwehrleute evakuierten das gesamte Gebäude und retteten mehrere Personen aus dem Haus.

In der von der Explosion zerstörten Wohnung entdeckten sie eine Leiche. Es handelt sich vermutlich um den 34-jährigen Bewohner.