Explosion in Rossmann: Evakuierung und Großeinsatz im Kreis Göppingen
Rechberghausen - In einem Drogeriemarkt in Rechberghausen (Kreis Göppingen) kam es am Donnerstagvormittag zu einer kleineren Explosion.
In der Folge kam es im Rossmann in der Hauptstraße auch zu einem Brandausbruch. Sofort wurden Evakuierungsmaßnahmen in dem Wohn- und Geschäftshaus eingeleitet.
"Nach ersten Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden", hieß es in einer Meldung.
Laut Polizei dauert der Einsatz derzeit noch an. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt.
Noch unklar sind die Ursache der Explosion sowie die Höhe des Sachschadens. Die Ermittlungen wurden von der Polizei Ulm aufgenommen.
Titelfoto: SDMG / Woelfl