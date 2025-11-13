Explosion in Rossmann: Evakuierung und Großeinsatz im Kreis Göppingen

Rechberghausen - In einem Drogeriemarkt in Rechberghausen (Kreis Göppingen) kam es am Donnerstagvormittag zu einer kleineren Explosion.

Die Feuerwehr befindet sich noch im Einsatz vor Ort. © SDMG / Woelfl

In der Folge kam es im Rossmann in der Hauptstraße auch zu einem Brandausbruch. Sofort wurden Evakuierungsmaßnahmen in dem Wohn- und Geschäftshaus eingeleitet.

"Nach ersten Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden", hieß es in einer Meldung.

Laut Polizei dauert der Einsatz derzeit noch an. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt.