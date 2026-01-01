Großeinsatz in Kleingartenanlage: Laube steht in Vollbrand

Pirna - In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr in Pirna auf den Plan gerufen: Eine Gartenlaube stand in Flammen.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Laube im Waschhausweg bereits in Vollbrand. © xcitepress

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 3.27 Uhr über das Feuer im Waschhausweg informiert.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte zunächst eine Mülltonne gebrannt, die Flammen breiteten sich daraufhin vermutlich auf das Gartenhaus aus.