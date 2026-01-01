 639

Großeinsatz in Kleingartenanlage: Laube steht in Vollbrand

In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr in Pirna gegen 3.27 Uhr auf den Plan gerufen: Eine Gartenlaube im Waschhausweg stand in Flammen.

Von Kim Kosiolek

Pirna - In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr in Pirna auf den Plan gerufen: Eine Gartenlaube stand in Flammen.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Laube im Waschhausweg bereits in Vollbrand.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 3.27 Uhr über das Feuer im Waschhausweg informiert.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte zunächst eine Mülltonne gebrannt, die Flammen breiteten sich daraufhin vermutlich auf das Gartenhaus aus.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.
Die Ursache für das Feuer ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat jedoch eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

