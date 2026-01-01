639
Großeinsatz in Kleingartenanlage: Laube steht in Vollbrand
Pirna - In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr in Pirna auf den Plan gerufen: Eine Gartenlaube stand in Flammen.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 3.27 Uhr über das Feuer im Waschhausweg informiert.
Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand.
Ersten Ermittlungen zufolge hatte zunächst eine Mülltonne gebrannt, die Flammen breiteten sich daraufhin vermutlich auf das Gartenhaus aus.
Die Ursache für das Feuer ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat jedoch eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.
Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.
