Feuerinferno brennt Mehrfamilienhäuser nieder: Bewohner müssen in Turnhalle gebracht werden

Ansbach - Ein verheerender Brand hat in der Silvesternacht zwei Mehrfamilienhäuser in Ansbach schwer beschädigt. Gegen 0.20 Uhr gingen bei der Leitstelle zahlreiche Notrufe ein: In der Herbertstraße stand ein Wohngebäude in Flammen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich die dramatische Lage. Einige Teile der Fassade brannten bereits lichterloh.

Kurz nach dem Beginn des neuen Jahrs wurde die Feuerwehr in Ansbach zu einem Feuerinferno gerufen. © NEWS5 / Thomas Haag

Betroffen waren zwei hintereinander stehende, mit Holz verkleidete Wohnhäuser, in denen rund 40 Menschen gemeldet sind.

Besonders das vordere Gebäude wurde stark beschädigt. Das Feuer hatte sich rasch hinter der Holzverkleidung ausgebreitet, sodass beim Öffnen einzelner Wohnungen immer wieder neue Brandherde aufflammten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich dadurch äußerst schwierig und zogen sich über mehrere Stunden.

Ursprünglich war die Feuerwehr mit dem Stichwort "Zimmerbrand mit Personengefahr" alarmiert worden. Doch noch während der Anfahrt erhöhte die Leitstelle die Alarmstufe. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst im Einsatz. Zudem kam Unterstützung von umliegenden Feuerwehren und Einsatzkräften der US-Armee.

Eine Person wurde von der Feuerwehr aus dem dritten Obergeschoss gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Ein weiterer Anwohner erlitt eine Rauchgasvergiftung - dabei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Weitere Verletzte sind nach aktuellem Stand nicht bekannt.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens zwei Millionen Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zwar werde in der Silvesternacht auch Feuerwerk als mögliche Ursache grundsätzlich geprüft, konkrete Hinweise gebe es bislang jedoch nicht.