Achtung, brennende Gasflasche! A7 voll gesperrt, Feuerwehr im Einsatz

Die über die Rader Hochbrücke verlaufende A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Felix Müschen, Jana Steger

Rendsburg - Autofahrer aufgepasst: Die über die Rader Hochbrücke verlaufende A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstag in beide Richtungen voll gesperrt.

Wegen einer brennenden Gasflasche auf einer Baustelle ist die A7 bei Rendsburg voll gesperrt.

Grund dafür ist eine brennende Gasflasche.

Das Feuer sei auf der Baustelle des Brückenneubaus ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das in der Gasflasche befindliche Acetylen kann laut dem Sprecher nicht gelöscht werden. Es müsse kontrolliert abbrennen. Daher sei die Autobahn voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt.

Wie der ADAC mitteilte, solle der Feuerwehreinsatz vor Ort noch bis circa 19 Uhr andauern. Empfohlene Umleitungen seien daher die U54 sowie die U57. Derzeit sei mit einem Zeitverlust von 45 Minuten zu rechnen.

Die A7 verläuft quer durch Schleswig-Holstein vom Bundesland Hamburg nach Flensburg im Norden. Mithilfe der Rader Hochbrücke überquert die Autobahn den Nord-Ostsee-Kanal.

