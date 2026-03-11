 2.090

Feuerinferno in Meißen: Haus in Flammen - Frau verletzt

Am Dienstagabend ist ein leerstehendes Gebäude in Meißen in Brand geraten.

Von Isabel Klemt

Meißen - Am Dienstagabend ist ein leerstehendes Gebäude in Meißen in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen.
Wie die Polizei Dresden mitteilte, brach aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.30 Uhr an der Wilsdruffer Straße ein Feuer in einem Haus aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Dennoch brannte der Dachstuhl des Gebäudes vollständig aus. Aufgrund der Brandschäden muss nun ein Statiker prüfen, ob Einsturzgefahr besteht.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach ein Feuer in dem Haus aus.
Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.
Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Dachstuhl des Gebäudes brannte vollständig aus.
Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Was sie in der Nähe des Gebäudes gemacht hatte, konnte der Sprecher nicht sagen.

Sowohl die Straße als auch die angrenzende S-Bahn-Strecke war während des Einsatzes gesperrt. Mittlerweile sind beide wieder freigegeben.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch ein möglicher Zusammenhang mit Brandstiftung wird geprüft.

