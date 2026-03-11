Feuerinferno in Meißen: Haus in Flammen - Frau verletzt

Meißen - Am Dienstagabend ist ein leerstehendes Gebäude in Meißen in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilte, brach aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.30 Uhr an der Wilsdruffer Straße ein Feuer in einem Haus aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Dennoch brannte der Dachstuhl des Gebäudes vollständig aus. Aufgrund der Brandschäden muss nun ein Statiker prüfen, ob Einsturzgefahr besteht.