Feuerwehr im Großeinsatz: Gleich zwei Brände in Neumünster

Neumünster - Gleich zwei Brände auf einmal beschäftigte die Feuerwehr in Neumünster ( Schleswig-Holstein ) am Dienstagvormittag.

Immer wieder auflodernde Glutnester machten der Feuerwehr zu schaffen. © Feuerwehr Neumünster

Gegen 10.21 Uhr wurde die Feuerwehr von mehreren Anrufern über eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße informiert, teilte die Feuerwehr mit.

Schon bei der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen, sodass noch weitere Feuerwehrleute zur Unterstützung gerufen wurden.

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, deswegen leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine Menschenrettung ein.

Da die Einsatzkräfte im Inneren des Hauses eine besondere Situation vorfanden, musste der Innenangriff aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.

Laut Angaben der Feuerwehr erschwerte eine große Menge an gelagerten Gegenständen den weiteren Zugang zum Haus.