Feuerwehr im Großeinsatz: Gleich zwei Brände in Neumünster
Neumünster - Gleich zwei Brände auf einmal beschäftigte die Feuerwehr in Neumünster (Schleswig-Holstein) am Dienstagvormittag.
Gegen 10.21 Uhr wurde die Feuerwehr von mehreren Anrufern über eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße informiert, teilte die Feuerwehr mit.
Schon bei der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen, sodass noch weitere Feuerwehrleute zur Unterstützung gerufen wurden.
Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, deswegen leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine Menschenrettung ein.
Da die Einsatzkräfte im Inneren des Hauses eine besondere Situation vorfanden, musste der Innenangriff aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.
Laut Angaben der Feuerwehr erschwerte eine große Menge an gelagerten Gegenständen den weiteren Zugang zum Haus.
Zwei parallele Brände halten die Feuerwehr auf Trab
Der Brand wurde daraufhin weiter von außen bekämpft: mit einer Drehleiter und Wenderohr sowie mehreren Strahlrohren.
Im Inneren des Hauses kam es während der Löscharbeiten immer wieder zu aufflammenden Glutnestern und starker Rauchentwicklung. Deswegen wurden mehrfach Atemschutztrupps zur Lokalisierung und Ablöschung dieser Glutnester in das Gebäude geschickt.
Das Feuer entwickelte sich jedoch immer wieder und die Feuerwehrleute mussten sich mehrfach aus dem Gebäude zurückziehen.
Ebenso wurde über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) eine Warnmeldung für die Bevölkerung ausgegeben. Anwohner waren aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.
Gleichzeitig kam es zu einem Brand in der Schule in der Roonstraße. Dort brannte es im Kellerbereich. Bei dem Brand wurden vier Personen leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.
Der Feuerwehreinsatz am Einfamilienhaus dauert weiterhin an. Die große Menge an gelagerten Gegenständen im Haus erschweren die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle möglicher Glutnester, so die Feuerwehr.
Titelfoto: Feuerwehr Neumünster