Explosion von Tanklastzug: Mehrere Verletzte, riesige Rauchwolke

Castrop-Rauxel - In einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel (NRW) soll ein Tanklastzug explodiert sein.

Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus. © 7aktuell/Marc Gruber

Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Eine Rauchwolke ist über der Stadt erkennbar.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es soll mehrere Verletzte geben.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging gegen 8.20 Uhr die Meldung ein. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Tankstelle beim Lkw-Händler "Renault Trucks" am Westring.

Die Warnapp-Nina informierte Anwohner. Sie sollen vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Der Rauch ziehe zudem über die A42. Autofahrern werde geraten, langsamer zu fahren. Weitere Details sind noch unklar.