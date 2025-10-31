 7.783

Explosion von Tanklastzug: Mehrere Verletzte, riesige Rauchwolke

In einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel (NRW) soll ein Tanklastzug explodiert sein.

Von Linda Drewanz

Castrop-Rauxel - In einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel (NRW) soll ein Tanklastzug explodiert sein.

Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus.
Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus.  © 7aktuell/Marc Gruber

Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Eine Rauchwolke ist über der Stadt erkennbar.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es soll mehrere Verletzte geben.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging gegen 8.20 Uhr die Meldung ein. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Tankstelle beim Lkw-Händler "Renault Trucks" am Westring.

Starke Rauchentwicklung in Brandenburg: NINA schlägt Alarm
Feuerwehreinsätze Starke Rauchentwicklung in Brandenburg: NINA schlägt Alarm

Die Warnapp-Nina informierte Anwohner. Sie sollen vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Der Rauch ziehe zudem über die A42. Autofahrern werde geraten, langsamer zu fahren. Weitere Details sind noch unklar.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.  © 7aktuell/Marc Gruber
Die Ursache ist momentan noch unklar.
Die Ursache ist momentan noch unklar.  © 7aktuell/Marc Gruber
Rettungsdienste kümmern sich um einen Verletzten.
Rettungsdienste kümmern sich um einen Verletzten.  © 7aktuell/Marc Gruber

Auf Fotos ist zu sehen, wie mindestens ein Lkw zerstört wurde. Die umliegenden Straßen am Westring seien gesperrt.

Fortlaufend aktualisiert.

Titelfoto: 7aktuell/Marc Gruber

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: