Renault geht während der Fahrt in Flammen auf und sorgt für Vollsperrung

Elmshorn - Feuerwehreinsatz auf der Autobahn! Ein brennendes Auto hat am Freitagnachmittag für eine Vollsperrung der A23 bei Elmshorn gesorgt.

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug auf der A23 bei Elmshorn. © Florian Sprenger

Wie eine Sprecherin der Polizei-Leitstelle auf TAG24-Nachfrage erklärte, war ein Renault gegen 13.54 Uhr in Höhe Klein Offenseth-Sparrieshoop plötzlich während der Fahrt in Brand geraten.

Die Insassen reagierten geistesgegenwärtig, parkten den Wagen auf dem Standstreifen und brachten sich in Sicherheit.

Als die Feuerwehr auf der A23 eintraf, stand das Auto bereits in Flammen. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen 15.15 Uhr konnte sie wieder aufgehoben werden.