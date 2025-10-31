Beißend stinkende Substanz an Finanzamt verschüttet: Feuerwehr räumt Gebäude

Bergheim - Die Feuerwehr in Bergheim bei Köln musste am Freitag zum örtlichen Finanzamt ausrücken, nachdem dort eine Substanz mit beißendem Geruch verschüttet worden war. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen zum Finanzamt in Bergheim gerufen worden. © Feuerwehr Bergheim

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Kameraden am Morgen gegen 7.35 Uhr in die Rathausstraße alarmiert worden, wo die Substanz - ähnlich wie Buttersäure - sowohl außerhalb des Gebäudes als auch in einem Briefkasten aufgefunden wurde.

Die Einsatzkräfte räumten das betroffene Gebäude daraufhin, während ein Trupp unter Atemschutz Messungen im Inneren durchführte und die Räumlichkeiten gründlich auslüftete. Auch der Briefkasten wurde ausgeräumt.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Gegen 8.45 Uhr war der Einsatz für die 35 Feuerwehrkräfte wieder beendet.