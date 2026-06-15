"Extreme Gefahr": Großbrand auf Bauernhof sorgt für Warnmeldung

Oberstaufen - Am Montagmorgen meldeten Anwohner einen Großbrand in einem leerstehenden ehemaligen Allgäuer Bauernhof. Inzwischen seien die Flammen unter Kontrolle, heißt es von der Feuerwehr und drohen nicht sich weiter auszubreiten.

Die Feuerwehr gab eine Warnmeldung im Allgäu heraus. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Einsatzkräfte hatten zuvor vor einer "extremen Gefahr" wegen des vielen Rauch gewarnt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut einem Polizeisprecher stehe eine große dunkle Rauchsäule über dem Einsatzort in Oberstaufen.

Feuerwehrleute sind dabei den brennenden Dachstuhl zu löschen.