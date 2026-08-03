Stoppelfeld-Brand im Erzgebirge: 200 Quadratmeter in Flammen

Zschorlau - Feuer-Alarm in Zschorlau ( Erzgebirge ): Am Montagnachmittag ging ein Teil eines Stoppelfeldes in Flammen auf. Die Landwirte hatten glücklicherweise schnell reagiert - in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

In Zschorlau (Erzgebirge) standen etwa 200 Quadratmeter eines Stoppelfeldes in Flammen. © Niko Mutschmann

Gegen 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Getreidefeld an der Albernauer Landstraße aus. Dort standen laut Feuerwehrangaben etwa 200 Quadratmeter eines Stoppelfeldes in Flammen.

Glücklicherweise wurde sofort reagiert. "Bereits vor unserem Eintreffen hatten Landwirte vor Ort mit Schaufeln begonnen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern", teilt die Freiwillige Feuerwehr Zschorlau mit.

Die Feuerwehr löschte anschließend die letzten Glutnester ab. Da es sich um ein bereits abgeerntetes Feld handelte, fällt der Sachschaden wohl gering aus.



Erst vor etwa einem Monat ging auch in Oberwiera (Landkreis Zwickau) ein Stoppelfeld in Flammen auf - auf einer Fläche von einem Hektar. Durch schnelles Eingreifen der Landwirte konnte auch hier Schlimmeres verhindert werden.