Stoppelfeld-Brand im Erzgebirge: 200 Quadratmeter in Flammen
Zschorlau - Feuer-Alarm in Zschorlau (Erzgebirge): Am Montagnachmittag ging ein Teil eines Stoppelfeldes in Flammen auf. Die Landwirte hatten glücklicherweise schnell reagiert - in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.
Gegen 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Getreidefeld an der Albernauer Landstraße aus. Dort standen laut Feuerwehrangaben etwa 200 Quadratmeter eines Stoppelfeldes in Flammen.
Glücklicherweise wurde sofort reagiert. "Bereits vor unserem Eintreffen hatten Landwirte vor Ort mit Schaufeln begonnen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern", teilt die Freiwillige Feuerwehr Zschorlau mit.
Die Feuerwehr löschte anschließend die letzten Glutnester ab. Da es sich um ein bereits abgeerntetes Feld handelte, fällt der Sachschaden wohl gering aus.
Erst vor etwa einem Monat ging auch in Oberwiera (Landkreis Zwickau) ein Stoppelfeld in Flammen auf - auf einer Fläche von einem Hektar. Durch schnelles Eingreifen der Landwirte konnte auch hier Schlimmeres verhindert werden.
Weiterer Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Rauch steigt aus Mähdrescher
Kurz vor dem Stoppelfeld-Brand in Zschorlau musste die Feuerwehr gegen 14 Uhr nach Wildbach (Ortsteil von Aue-Bad Schlema) ausrücken. Dort kam es ebenfalls auf einem Feld zu einem Einsatz.
Aus einem Mähdrescher drang Rauch. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort erklärte, war das Lager der Maschine heiß gelaufen - aus diesem Grund kam es zur Rauchentwicklung.
Die Feuerwehr kühlte den Mähdrescher und kontrollierte das Lager mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz konnte anschließend beendet werden.
Aktuell herrscht in großen Teilen Sachsens keine besonders hohe Waldbrandgefahr (im Erzgebirge derzeit die Stufe zwei von fünf). Doch angesichts der kommenden Tage, die trocken und heiß werden sollen, wird die Brandgefahr wohl weiter ansteigen.
Heißt: Auch in den kommenden Tagen kann ein kleiner Funke ausreichen, um Wald- oder Feldbrände zu verursachen.
Titelfoto: Niko Mutschmann