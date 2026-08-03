03.08.2026 15:25 Flammeninferno auf Firmengelände: Radlader komplett abgefackelt

In Wildenfels (Landkreis Zwickau) brannte am Sonntagabend auf einem Firmengelände ein Radlader komplett aus.

Von Robert Preuße

Wildenfels - Flammendes Inferno auf einem Firmengelände in Wildenfels (Landkreis Zwickau)! Im Ortsteil Schönau brannte am Sonntagabend auf einem Firmengelände am Gewerbepark ein Radlader aus. Dabei griffen die Flammen auch auf eine Hecke und einen Baucontainer über.

Die Flammen schlugen in die Höhe, die Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer. © Ralph Köhler/propicture Die Kameraden der Feuerwehr wurden gegen 20.35 Uhr zum Brand gerufen. Der Radlader stand lichterloh in Flammen.



Glück im Unglück: Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand nach einer Stunde löschen. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert.

Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. © Ralph Köhler/propicture