Flammeninferno auf Firmengelände: Radlader komplett abgefackelt
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Wildenfels - Flammendes Inferno auf einem Firmengelände in Wildenfels (Landkreis Zwickau)! Im Ortsteil Schönau brannte am Sonntagabend auf einem Firmengelände am Gewerbepark ein Radlader aus. Dabei griffen die Flammen auch auf eine Hecke und einen Baucontainer über.
Die Kameraden der Feuerwehr wurden gegen 20.35 Uhr zum Brand gerufen. Der Radlader stand lichterloh in Flammen.
Glück im Unglück: Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand nach einer Stunde löschen. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert.
Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt infrage.
"Bislang fanden sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung", so die Polizei.
Titelfoto: Ralph Köhler/propicture