Was löste Feuer-Katastrophe in Lauterbach aus? So ist der Stand der Ermittlungen

Lauterbach - Nach dem Brand mehrerer Fachwerkhäuser in der Altstadt von Lauterbach haben Ermittler keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung gefunden.

In der historischen Altstadt von Lauterbach hat das Feuer Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Die Ermittlungen zur Ursache des Brands dauern an. © Florian Wiegand/dpa

Das Hessische Landeskriminalamt habe den Brandort zusammen mit Brandursachenermittlern der Regionalen Kriminalinspektion (RKI) Vogelsberg untersucht, wie die Polizei berichtet.

Ob das Feuer in der Kreisstadt im Vogelsberg fahrlässig verursacht wurde oder auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, berichtet das Polizeipräsidium Osthessen.

Der Brand war am Mittwochnachmittag in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Etwa 450 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.