Was löste Feuer-Katastrophe in Lauterbach aus? So ist der Stand der Ermittlungen
Von Christiane Warnecke
Lauterbach - Nach dem Brand mehrerer Fachwerkhäuser in der Altstadt von Lauterbach haben Ermittler keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung gefunden.
Das Hessische Landeskriminalamt habe den Brandort zusammen mit Brandursachenermittlern der Regionalen Kriminalinspektion (RKI) Vogelsberg untersucht, wie die Polizei berichtet.
Ob das Feuer in der Kreisstadt im Vogelsberg fahrlässig verursacht wurde oder auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, berichtet das Polizeipräsidium Osthessen.
Der Brand war am Mittwochnachmittag in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Etwa 450 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.
Höhe des entstandenen Schadens im "mittleren siebenstelligen Bereich"
Nach Schätzungen der Feuerwehr entstand ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro, die Polizei spricht von einer Schadenshöhe im "mittleren siebenstelligen Bereich".
Mehrere Häuser waren von dem Brand direkt betroffen, andere wurden laut Polizei infolge der Hitze und der Löscharbeiten so stark beschädigt, dass sie vorläufig als unbewohnbar eingeschätzt wurden.
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa