Küchenbrand löst Feuerwehr-Großeinsatz aus: Rentnerin verletzt

Germering - Am Samstag ist in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wifostraße in Germering ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 13.30 Uhr ging bei der Leitstelle die Meldung über dichten Rauch ein. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich schnell heraus: In der Küche einer Wohnung im ersten Stock war ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer jedoch zügig unter Kontrolle.

Der Rauch zog allerdings durch das gesamte Mehrfamilienhaus und rund 100 Bewohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Erst nach dem Einsatz durften sie wieder zurück in das Gebäude.

Ersten Erkenntnissen zufolge war wohl eine eingeschaltete Herdplatte die Ursache. Die 81-jährige Bewohnerin wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Nachbarn ins Freie gebracht. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.