Feuer in mehreren Einrichtungen: Tote Person nach Brand in Pflegeheim gefunden

Markt Erlbach - Brände in mehreren Pflegeeinrichtungen haben in Bayern für Feuerwehreinsätze gesorgt. Einen Zusammenhang gibt es nicht. In Mittelfranken wurde in einem Zimmer eine Leiche gefunden.

In einer Pflegeeinrichtung in Postbauer-Heng kam es am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand. Es gab mehrere Leichtverletzte. © Vifogra MEDIA / Andy Eberlein

Bei dem Einsatz in Markt Erlbach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde durch die Rettungskräfte "eine tote Person" entdeckt.

Laut Polizeiangaben muss erst noch festgestellt werden, um wen es sich dabei handelt. Das Feuer sei in der Nacht in dem Zimmer ausgebrochen – es stand beim Eintreffen der Retter komplett in Flammen.

Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, muss noch untersucht werden.

Deutlich glimpflicher endete ein Einsatz in der Oberpfalz. Hier stand am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Postbauer-Heng ebenfalls ein Zimmer in einer Pflegeeinrichtung in Flammen.