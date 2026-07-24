Feuer in mehreren Einrichtungen: Tote Person nach Brand in Pflegeheim gefunden
Markt Erlbach - Brände in mehreren Pflegeeinrichtungen haben in Bayern für Feuerwehreinsätze gesorgt. Einen Zusammenhang gibt es nicht. In Mittelfranken wurde in einem Zimmer eine Leiche gefunden.
Bei dem Einsatz in Markt Erlbach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde durch die Rettungskräfte "eine tote Person" entdeckt.
Laut Polizeiangaben muss erst noch festgestellt werden, um wen es sich dabei handelt. Das Feuer sei in der Nacht in dem Zimmer ausgebrochen – es stand beim Eintreffen der Retter komplett in Flammen.
Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, muss noch untersucht werden.
Deutlich glimpflicher endete ein Einsatz in der Oberpfalz. Hier stand am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Postbauer-Heng ebenfalls ein Zimmer in einer Pflegeeinrichtung in Flammen.
Die Feuerwehren konnten den Brand in der Straße Am Schauerholz schnell unter Kontrolle bringen. Nach ersten Einschätzungen wurden durch das Feuer bis zu sechs Menschen leicht verletzt, wie ein Sprecher bekannt gab.
Titelfoto: Vifogra MEDIA / Andy Eberlein