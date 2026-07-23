Mitten auf Autobahn: Lkw geht in Flammen auf! A1 muss sofort repariert werden
Seevetal - Dichte Rauchwolke über der A1: Am Donnerstagvormittag ist ein Lkw um kurz nach 9 Uhr auf der Autobahn bei Seevetal im Landkreis Harburg (Niedersachsen) in Brand geraten. Nun muss der Asphalt der A1 nach dem Feuer sofort repariert werden.
Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz ist nach einer Vollsperrung seit dem Mittag nur noch in Richtung Süden gesperrt.
In Richtung Norden wurde die Autobahn wieder freigegeben.
Grund für die Sperrung war unter anderem die starke Rauchentwicklung über der Fahrbahn.
Der 28-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Brandgeruch in seiner Fahrerkabine und lenkte den Lkw auf den Seitenstreifen. Anschließend verließ er das Fahrzeug.
Laut Polizei brannte der vordere Bereich der Zugmaschine und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Auflieger hin aus. Unter anderem qualmte es so stark, weil der Lkw Kakaobohnen geladen hatte.
Mehrere Feuerwehren konnten die Flammen nach einiger Zeit unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde durch den Brand niemand, so der Sprecher abschießend. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt, das Feuer auslöste.
Neben den Schäden am Lkw und der Ladung ist auch die Straße stark beschädigt worden. Laut Polizeiangaben wird der Gesamtschaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.
A1 muss gleich repariert werden
Am frühen Abend gab die Autobahn GmbH des Bundes bekannt, dass der Asphalt so stark beschädigt wurde, dass "die Fahrbahndecke umgehend gereinigt und der Brandschaden repariert" werden müsse.
Dafür wird die A1 in Richtung Bremen für Reparaturarbeiten von Donnerstag, 23. Juli, 20 Uhr, bis Samstag, voraussichtlich 18 Uhr, teilweise gesperrt. Sowohl der Hauptfahr- als auch der Seitenstreifen bleiben gesperrt. Während der Arbeiten wird der Verkehr auf zwei Spuren an der Baustelle vorbeigeleitet.
Am Freitag, 24. Juli, kann der Verkehr wegen Fräsarbeiten nur einspurig vorbeigeführt werden. Auch am Samstag, 25. Juli, wird die A1 in Richtung Süden ab 7.30 Uhr bis voraussichtlich 10.30 Uhr nur einspurig befahrbar sein, da Asphaltarbeiten ausgeführt werden.
Nachdem der Asphalt ausgekühlt ist, sollen ab Samstagabend (voraussichtlich 18 Uhr) wieder alle Spuren der Autobahn genutzt werden können.
Erstmeldung: 10.14 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.44 Uhr.
Titelfoto: JOTO