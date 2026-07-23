Mitten auf Autobahn: Lkw geht in Flammen auf! A1 muss sofort repariert werden

Seevetal - Dichte Rauchwolke über der A1: Am Donnerstagvormittag ist ein Lkw um kurz nach 9 Uhr auf der Autobahn bei Seevetal im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) in Brand geraten. Nun muss der Asphalt der A1 nach dem Feuer sofort repariert werden.

Auf der A1 hat ein Lkw am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. © JOTO

Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz ist nach einer Vollsperrung seit dem Mittag nur noch in Richtung Süden gesperrt.

In Richtung Norden wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Grund für die Sperrung war unter anderem die starke Rauchentwicklung über der Fahrbahn.

Der 28-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Brandgeruch in seiner Fahrerkabine und lenkte den Lkw auf den Seitenstreifen. Anschließend verließ er das Fahrzeug.

Laut Polizei brannte der vordere Bereich der Zugmaschine und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Auflieger hin aus. Unter anderem qualmte es so stark, weil der Lkw Kakaobohnen geladen hatte.

Mehrere Feuerwehren konnten die Flammen nach einiger Zeit unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde durch den Brand niemand, so der Sprecher abschießend. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt, das Feuer auslöste.

Neben den Schäden am Lkw und der Ladung ist auch die Straße stark beschädigt worden. Laut Polizeiangaben wird der Gesamtschaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.