Scheune und Auto in Flammen: Ein Mensch erleidet schwere Verbrennungen
Ehrenberg (Rhön) - "Nur aufgrund der raschen und mutigen Hilfe konnte noch Schlimmeres verhindert werden", betonte ein Sprecher: Bei einem Scheunenbrand im osthessischen Ehrenberg wurde am frühen Donnerstagabend ein Mensch schwer verletzt!
Das Feuer brach gegen 17.30 Uhr im Ortsteil Seiferts aus, wie die Polizei mitteilte.
Demnach gerieten eine Scheune und ein daneben abgestelltes Auto aus noch unbekannter Ursache in Brand.
Passanten bemerkten die Flammen, sie "evakuierten eine Person, die sich am Geschehensort aufhielt und durch das Feuer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde", hieß es weiter.
Sanitäter und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls rasch vor Ort. Während die Löscharbeiten begannen, wurde die verletzte Person aufgrund der massiven Brandwunden "mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen", ergänzte der Sprecher
Die Scheune und das Auto waren trotz des Einsatzes von etwa 85 Feuerwehrleuten nicht zu retten, sie brannten vollständig aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 40.000 Euro, die Ermittlungen zur Ursache des Feuers in Ehrenberg-Seiferts dauern an.
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