14.01.2024 12:25 Fachwerkhaus im Stadtzentrum völlig abgefackelt: Schaden fast sechsstellig

Ein Fachwerkhaus in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am frühen Sonntagmorgen in Flammen aufgegangen.

Schmalkalden - Ein Fachwerkhaus in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am frühen Sonntagmorgen in Flammen aufgegangen. Das Fachwerkhaus war nicht mehr zu retten. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Polizei berichtete, war das Feuer in dem aktuell unbewohnten Haus in der Haindorfsgasse gegen vier Uhr ausgebrochen. Es wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Einsatzkräfte schätzen den Schaden auf rund 90.000 Euro. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt rund 60 Kräften vor Ort und löschten die Flammen, wie Michael Pfunfke, Stadtbrandmeister und Einsatzleiter der Feuerwehr Schmalkalden berichtete. Wegen großer Brandschäden wurde etwa die Hälfte des mehrgeschossigen Wohnhauses von den Kameraden abgerissen, erklärte Pfunfke. Feuerwehreinsätze Schneller als die Feuerwehr: Frau bringt Baby auf dem Beifahrersitz zur Welt! Die Kriminalpolizei war zur Ermittlung der Brandursache vor Ort. Noch sei unklar, warum das Feuer ausgebrochen sei, hieß es.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa