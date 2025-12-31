Fachwerkhaus in Flammen: Familie kann sich noch retten

Meißenheim (Ortenaukreis) - In Meißenheim kämpfte die Feuerwehr über Stunden mit einem Gebäudebrand in einem Fachwerkhaus.

Großeinsatz in Meißenheim: In der Oberriedstraße stand ein Fachwerkhaus in Vollbrand. © Esther Busch / EinsatzReport24

Wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte, wurde die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr von Anwohnern über den Notruf alarmiert. Augenzeugen vermeldeten Rauch und Flammen an einem Gebäude in der Oberriedstraße.

Die Bewohner des Fachwerkhauses - eine vierköpfige Familie - konnten sich glücklicherweise unverletzt ins Freie retten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Erst in den frühen Morgenstunden waren die Flammen vollständig gelöscht.