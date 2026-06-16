Familie in Panik: Kleines Kind droht aus Dachrinne im vierten Stock abzustürzen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein vierjähriges Kind ist in Dortmund von Einsatzkräften vom Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet worden.

Von Christian Rothenberg

Dortmund - Ein vierjähriges Kind ist in Dortmund von Einsatzkräften vom Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet worden.

Per Drehleitereinsatz erfolgte die Rettung.
Per Drehleitereinsatz erfolgte die Rettung.  © Feuerwehr Dortmund

Nach Angaben der Feuerwehr war das Kind am Montagnachmittag unbemerkt aus einem geöffneten Fenster auf das Dach des Hauses an der Missundestraße gelangt.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei saß das Kind in der Dachrinne im vierten Obergeschoss und drohte herunterzustürzen. 

"Zwischenzeitlich beugte sich das Kleinkind über die Dachkante, um besser nach unten sehen zu können", so die Feuerwehr.

Ein Bewohner verletzt: Einfamilienhaus brennt in Sangerhäuser Innenstadt
Feuerwehreinsätze Ein Bewohner verletzt: Einfamilienhaus brennt in Sangerhäuser Innenstadt

Die Feuerwehr setzte daraufhin laut Mitteilung eine Drehleiter ein und baute ein Sprungpolster auf. Das unverletzte Kind wurde schließlich über die Leiter in Sicherheit gebracht.

Familienangehörige wurden vom Rettungsdienst und der psychosozialen Notfallversorgung betreut und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Titelfoto: Feuerwehr Dortmund

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: