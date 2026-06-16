Familie in Panik: Kleines Kind droht aus Dachrinne im vierten Stock abzustürzen
Von Christian Rothenberg
Dortmund - Ein vierjähriges Kind ist in Dortmund von Einsatzkräften vom Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet worden.
Nach Angaben der Feuerwehr war das Kind am Montagnachmittag unbemerkt aus einem geöffneten Fenster auf das Dach des Hauses an der Missundestraße gelangt.
Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei saß das Kind in der Dachrinne im vierten Obergeschoss und drohte herunterzustürzen.
"Zwischenzeitlich beugte sich das Kleinkind über die Dachkante, um besser nach unten sehen zu können", so die Feuerwehr.
Die Feuerwehr setzte daraufhin laut Mitteilung eine Drehleiter ein und baute ein Sprungpolster auf. Das unverletzte Kind wurde schließlich über die Leiter in Sicherheit gebracht.
Familienangehörige wurden vom Rettungsdienst und der psychosozialen Notfallversorgung betreut und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.
Titelfoto: Feuerwehr Dortmund