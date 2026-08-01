Zwölf Autos brennen auf einem Fleck: Riesen-Schaden!

Genthin - Blaulicht im Jerichower Land! In der Nacht auf Samstag fingen ein dutzend Auto auf mysteriöse Weise Feuer.

Im Jerichower Land brannten in der Nacht zwölf Autos. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die 12 Auto, die in der Nacht auf einem Kfz-Gelände im Genthiner Ortsteil Schopsdorf (Sachsen-Anhalt) abgestellt waren, Feuer fangen konnten, ist noch unklar.

Etwa 60 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Das Feuer sei immer wieder aufgeflammt, teilte die Polizei mit.

Inzwischen konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden, da die Wracks aber immer noch qualmen, ist derzeit eine Brandwache vor Ort.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber enorm: Die Polizei spricht von rund 400.000 Euro!