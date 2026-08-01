Wohnhaus brennt komplett nieder: Feuerwehr findet tote Person

Arpsdorf - Bei einem Großbrand in der Gemeinde Arpsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) ist in der Nacht zu Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde während der Löscharbeiten eine Leiche im völlig ausgebrannten Wohnhaus gefunden.

Von dem Einfamilienhaus stehen nach dem verheerenden Brand nur noch die Pfeiler. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. © Thomas Nyfeler

Nach Angaben der Polizei bemerkten Anwohner gegen 23.45 Uhr das Feuer in der Straße Friedrichsgabe und wählten den Notruf.

Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte dann die tote Person im Haus. Mutmaßlich handelt es sich dabei um den Hauseigentümer. Die Identität des Toten müsse jedoch noch zweifelsfrei festgestellt werden.

Das Wohnhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Außerdem wurde ein auf dem Grundstück abgestelltes Auto vollständig zerstört.