Familie kann sich aus brennendem Haus retten, Hund bleibt zurück
Loßburg (Landkreis Freudenstadt) - Ein Wohnhausbrand im Loßburger Ortsteil Dottenweiler hat einen sechsstelligen Sachschaden verursacht.
Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer Freitagnacht gegen 0.50 Uhr im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Wäldener Straße aus.
Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr breiteten sich die Flammen auf die anderen Etagen aus.
Eine in dem Haus lebende Frau und ihre vier Kinder konnten das Gebäude glücklicherweise noch rechtzeitig verlassen. Alle blieben unverletzt.
Nur der Familienhund konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot geborgen werden.
Die Feuerwehr Loßburg hatte mit dem Löschen des Brandes bis in die frühen Morgenstunden zu tun. Vor Ort waren 18 Fahrzeuge und mehr als 100 Feuerwehrleute.
Laut Polizei wird der entstandene Sachschaden zwischen 200.000 und 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei noch unklar.
