Familien-Drama: Kinder brechen in Eisfläche ein, Mutter springt hinterher

Rettung in letzter Not! In Wiesbaden kam es am Montag zu einem dramatischen Vorfall, bei dem zwei Kinder in eine Eisfläche Mitten in der Stadt einbrachen.

Von Maximilian Hölzel

Wiesbaden - Rettung in letzter Not! In Wiesbaden kam es am Montagnachmittag zu einem dramatischen Vorfall, bei dem zwei Kinder in eine Eisfläche mitten in der Stadt einbrachen. In der Wiesbadener Parkanlage "Warmer Damm" brachen am Montagnachmittag zwei Kinder in die Eisfläche des dortigen Weihers ein. © 5VISION.NEWS Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich die beinahe Familientragödie am "Warmen Damm", einem vorderen Teil des Wiesbadener Kurparks, in unmittelbarer Nähe zum Staatstheater.

Demnach brachen die Kinder vor den Augen ihrer Mutter im Park an der Wilhelmstraße in die dortige Eisfläche des Weihers ein. Sofort schaltete die Mama der Kinder und begab sich ebenfalls ins kalte Wasser, um ihre Liebsten aus deren prekärer Notlage zu retten. Auch wenn dies nicht die vorgeschriebene Art der Rettung von im Eis eingebrochenen Personen ist – und vor allem eine sehr gefährliche –, schaffte sie es somit, ihre Kinder aus dem Weiher. In der Folge wurde unmittelbar der Rettungsdienst alarmiert, der mit zwei Fahrzeugen anrückte und die Familie noch vor Ort versorgte. Alle drei wärmten sich im Patientenraum der Fahrzeuge auf und mussten erst einmal den zuvor erlebten Schock verarbeiten. Eis-Schock von Wiesbaden geht am Ende doch noch gut aus Auch wenn die Eisfläche am teilweise zugefrorenen Weiher am "Warmen Damm" kompakt wird, besteht hier akute Lebensgefahr - ein Betreten ist nicht erlaubt. © 5VISION.NEWS Nach eingehender Untersuchung der Sanitäter konnte festgestellt werden, dass die Familienmitglieder nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Angehörige brachten den Betroffenen Wechselkleidung und kurze Zeit später konnte alle wieder in ihr eigenes warmes Zuhause. Aufgrund der kalten Witterung der letzten Tage sind mehrere Wasserflächen in der Landeshauptstadt teilweise oder komplett vereist. Allerdings sind die Eisplatten meist nicht in der Lage Personen zu tragen. Deshalb appelliert die Feuerwehr auf keinen Fall die Eisflächen zu betreten, da akute Lebensgefahr besteht. Das Deutsche Rote Kreuz rät bei bereits eingebrochenen Personen folgende Schritte zu beachten: Notruf absetzen und laut um Hilfe rufen

Rettungsring oder falls Vorhand eine Leine zur Einbruchstelle werfen (Alternativ können ein Schal, ein Stock oder ähnliche Gegenstände gereicht werden).

Anschließend dem Eingebrochenen nur auf dem Eis liegend helfen, da die Gefahr besteht, selbst einzubrechen. Im besten Fall sollte man jedoch erst gar keine unsicheren Eisflächen betreten.

