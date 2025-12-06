Autofahrer steuert Benz geradewegs in überflutete Straße - dann geht nichts mehr

Essen - Was hat er sich nur dabei gedacht? In Essen hat ein Mercedes-Fahrer seinen Wagen geradewegs in eine massiv überflutete Straße gelenkt und musste schließlich samt einem Mitfahrer von der Feuerwehr gerettet werden.

Die beiden Insassen hatten sich auf das Dach des Mercedes gerettet und dort bis zu ihrer Rettung ausgeharrt. © Feuerwehr Essen

Wie ein Sprecher der Essener Feuerwehr am Samstag berichtete, waren die Kräfte am frühen Freitagmorgen in die Hafenstraße im Bereich des Stadions alarmiert worden.

Dort war eine tiefer liegende Stelle der Straße aufgrund eines Wasserrohrbruches vollständig überflutet worden, was einen Mercedes-Fahrer jedoch nicht daran hinderte, mit seiner silbernen Limousine durch die Senke hindurchzufahren - zumindest versuchte der Mann es.

Das Vorhaben missglückte nämlich gründlich: "Das Fahrzeug erlitt einen technischen Defekt und kam in der Wasserfläche zum Stillstand", schilderte der Feuerwehrsprecher.

Als die beiden Insassen merkten, dass sie feststeckten, retteten sie sich auf das Fahrzeugdach, konnten die überflutete Fahrbahn jedoch nicht eigenständig verlassen und setzten schließlich einen Notruf ab.

Mit einem geländefähigen Pick-up passierten die wenig später am Ort des Geschehens eingetroffenen Feuerwehrkräfte dann die Wassermassen und brachten das Duo sicher aus dem Gefahrenbereich.