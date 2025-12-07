Feuer in Imbiss ausgebrochen: Weihnachtsgesteck gerät in Brand

Hohenstein-Ernstthal - Feueralarm am Sonntagmorgen in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau )!

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal war mit 23 Kameraden und sieben Fahrzeugen im Einsatz. © Andreas Kretschel

Die Meldung über den Brand an der Kreuzung Aktienstraße/Heinrich-Heine-Straße ging laut Polizeiangaben gegen 7.15 Uhr ein.

In einem Asia-Imbiss war aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal entdeckten schnell den Brandherd: ein in Flammen stehendes Weihnachtsgesteck auf einem Tisch.

Um sich einen Zugang zu verschaffen, musste die Feuerwehr zuerst eine Fensterscheibe einschlagen, wodurch zwei Kameraden mit so wenig Wasser wie möglich das brennende Gesteck löschen konnten.

Anschließend wurde das Schloss aus der Tür gebohrt, um die gesamten Räume vom Rauch zu befreien.