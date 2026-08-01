Feuer-Alarm auf Getreidefeld: Flammen greifen auf Waldstück über

Remptendorf - Ein Getreidefeld im Saale-Orla-Kreis hat am Freitagnachmittag gebrannt. Die Flammen breiteten sich anschließend aus.

Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Waldgebiet über. © NEWS5 / Max Rehe

Laut Polizeiangaben war die Fläche zwischen Remptendorf und Friesau offenbar während oder nach Erntearbeiten in Brand geraten.

Die Flammen hatten sich in der Folge ausgebreitet und waren auch auf ein angrenzendes Waldstück übergegriffen.

Zunächst hatten Landwirte noch versucht, das Feuer einzudämmen. Die Feuerwehr, die wenig später vor Ort war, konnte den Brand in der Folge unter Kontrolle bringen.

Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine Fläche von etwa 25.000 Quadratmetern war betroffen.