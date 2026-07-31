Weizenfeld brennt: A4 muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden
Eisenach - Rund drei Hektar eines Weizenfeldes sind am Donnerstagnachmittag nahe Hötzelsroda bei Eisenach in Brand geraten.
Wie die Stadt Eisenach mitteilte, war die Berufsfeuerwehr Eisenach kurz vor 14 Uhr alarmiert worden. Als die Kameraden vor Ort eingetroffen waren, stand das Feld in Flammen.
Der Rauch zog bis zur nahe gelegenen A4. Deshalb war die Autobahn aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt worden, hieß es.
Neben der Eisenacher Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hötzelsroda und Stockhausen im Einsatz gewesen.
Unterstützung bei den Löscharbeiten hatten die Feuerwehrleute von zwei landwirtschaftlichen Betrieben aus Hötzelsroda und Neukirchen bekommen. Laut Stadtangaben hatten sie Wasserfässer bereitgestellt und die Fläche gepflügt, damit sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten.
Gegen 14.45 Uhr war der Brand auf dem Weizenfeld wieder unter Kontrolle. Anschließend ist die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben worden.
Titelfoto: Stadt Eisenach