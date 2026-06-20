Großeinsatz in Sachsen beendet: Feuer in Abfallbunker nach zwei Tagen gelöscht

Lauta (Landkreis Bautzen) - Seit Donnerstagmorgen beschäftigte ein Großaufgebot der Feuerwehr ein Brand im Abfallbunker der Thermischen Abfallbehandlungsanlage in Lauta . Nach zwei Tagen konnte das Feuer endlich gelöscht werden.

Der Brand in dem Abfallbunker konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach zwei Tagen waren die Löscharbeiten beendet. © xcitepress / Vivian Opitz

Das teilte das Unternehmen "Danpower Gruppe" am Samstag mit. Demnach sei der Brand gegen 8 Uhr am Morgen gelöscht worden.

Am Donnerstag gegen 9 Uhr war es in dem Entsorgungsbetrieb bei der Abfallentladung zu einer spontanen Entzündung gekommen. In der Folge brannte ein Teil des Mülls, der erst später verbrannt werden sollte.

Unmittelbar danach habe die Werksleitung Alarm ausgelöst sowie Kontakt zu den zuständigen Behörden und der Feuerwehr aufgenommen.

Durch das zügige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Gefahr für Menschen in der Umgebung und auf dem Werksgelände bestand glücklicherweise zu keiner Zeit.

Eine Warn-App hatte der Bevölkerung im Umkreis von rund zehn Kilometern angezeigt, aufgrund von Rauch Fenster und Türen geschlossen zu halten.