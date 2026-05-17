Feuer am Abend: Einfamilienhaus brennt, zwei Bewohner verletzt

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In Sömmerda hat am Sonntagabend ein Einfamilienhaus gebrannt.

Von Christian Rüdiger

Sömmerda - In Sömmerda hat am Samstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt.

Mehrere Feuerwehren waren am Samstagabend zu einem Brand in die Erfurter Straße alarmiert worden. (Symbolfoto)
Mehrere Feuerwehren waren am Samstagabend zu einem Brand in die Erfurter Straße alarmiert worden. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Das Feuer war aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 20 Uhr in der Erfurter Straße ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Den Angaben nach wurden die beiden Bewohner leicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen der Kripo laufen.

Um die Flammen zu löschen, waren die Feuerwehren aus Sömmerda und den Ortsteilen im Einsatz gewesen. Der Verkehr war während der Löscharbeiten an der Brandstelle vorbeigeleitet worden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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