Feuer am Abend: Einfamilienhaus brennt, zwei Bewohner verletzt

Sömmerda - In Sömmerda hat am Samstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt.

Mehrere Feuerwehren waren am Samstagabend zu einem Brand in die Erfurter Straße alarmiert worden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Das Feuer war aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 20 Uhr in der Erfurter Straße ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Den Angaben nach wurden die beiden Bewohner leicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen der Kripo laufen.