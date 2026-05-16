Tier- und Strohlager in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehr
Vohburg an der Donau - Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist am Samstag eine Scheune – unter anderem mit Tieren darin – in Brand geraten. Die beiden Pferde konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie gerettet werden.
Laut Angaben der Feuerwehr wurde der Vorfall gegen 7.39 Uhr gemeldet. Nachdem die Tiere nicht mehr in Gefahr waren, standen die Helfer jedoch vor einem anderen Problem.
Das darin gelagerte Stroh und die Maschinen, die in dem Gebäude standen, wurden zerstört oder stark beschädigt.
Mit einem Bagger schaffte man es schließlich, auch die getrockneten Getreidehalme so auseinander zu ziehen, dass man die darin entstandenen Glutnester komplett ablöschen konnte.
"Wir hatten die Lage relativ schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf die anderen Gebäude verhindern", so Manuel Zucker, Kommandant der Feuerwehr in Vohburg.
Die rund 100 Einsatzkräfte standen laut dem Pressedienst "Vifogra" zusätzlich vor der Herausforderung, dass dieses Gebäude mit Asbest-belasteten Eternit-Platten und einer Photovoltaikanlage überdacht war.
Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 250.000 Euro.
Titelfoto: Vifogra / Annette Schmelzer