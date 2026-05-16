Tier- und Strohlager in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehr

Vohburg an der Donau - Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist am Samstag eine Scheune – unter anderem mit Tieren darin – in Brand geraten. Die beiden Pferde konnten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie gerettet werden.

Noch vor dem Eintreffen der insgesamt rund 1000 Einsatzkräften, gelang es dem 65 Jahre alten Besitzer, die untergestellten Pferde aus dem Gebäude zu retten. © Vifogra / Annette Schmelzer

Laut Angaben der Feuerwehr wurde der Vorfall gegen 7.39 Uhr gemeldet. Nachdem die Tiere nicht mehr in Gefahr waren, standen die Helfer jedoch vor einem anderen Problem.

Das darin gelagerte Stroh und die Maschinen, die in dem Gebäude standen, wurden zerstört oder stark beschädigt.

Mit einem Bagger schaffte man es schließlich, auch die getrockneten Getreidehalme so auseinander zu ziehen, dass man die darin entstandenen Glutnester komplett ablöschen konnte.

"Wir hatten die Lage relativ schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf die anderen Gebäude verhindern", so Manuel Zucker, Kommandant der Feuerwehr in Vohburg.

Die rund 100 Einsatzkräfte standen laut dem Pressedienst "Vifogra" zusätzlich vor der Herausforderung, dass dieses Gebäude mit Asbest-belasteten Eternit-Platten und einer Photovoltaikanlage überdacht war.