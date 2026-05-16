Wanderfalken-Baby steckt in Dachrinne fest: Helfer retten Küken

Mönchengladbach - Glückliche Rettung für einen kleinen Wanderfalken: Das Tier ist aus seinem Brutkasten in einem Kirchturm gefallen, in einer Regenrinne des Kirchenschiffs gelandet und von Helfern gerettet worden.

Der Baby-Wanderfalke war aus seinem Brutkasten gefallen. © Bernd Bäumer/NABU Mönchengladbach/dpa

Man sei mit einer Drehleiter angerückt, teilte die Feuerwehr mit.

Helfer des Naturschutzbundes Nabu bargen den Jungvogel und setzten ihn zurück zu seinen Geschwistern in das Nest. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in Mönchengladbach-Eicken.

Einfach gestaltete sich die Rettung nicht, denn die Eltern des Kükens kreisten während der Aktion nervös über den Köpfen der Retter.

Bernd Bäumer und Carl Casper vom NABU erlebten sogenannte Scheinangriffe von Vater und Mutter Wanderfalke. Dennoch nahmen sie das etwa 28 Tage alte Jungtier auf und setzten es behutsam zurück in die Kinderstube im Turm der Rosenkranzkirche.

Dort befindet sich seit vielen Jahren ein Brut- und Aufzuchtkasten für Greifvögel.