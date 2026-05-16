Brand in Autohaus: Großeinsatz der Feuerwehr - Hunderttausende Euro Schaden

Mannheim - Ein Autohaus wurde ein Raub der Flammen, zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten aus. Der Brand in Mannheim richtete beträchtlichen Schaden an: Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro!

Auf dem Gelände der Firma "Auto Mannheim" brach in der Nacht zu Samstag Feuer aus. © Priebe/pr-video

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei aber noch unklar. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

In der Nacht zu Samstag wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Auf dem Gelände des Unternehmens "Auto Mannheim" war ein Feuer ausgebrochen.

Umgehend rückten Feuerwehr und Rettungsdienst "zu einem größeren Einsatz" in der Casterfeldstraße aus, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Infolge der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer wurden dazu aufgefordert, "den Bereich weiträumig zu umfahren", wie es weiter hieß.