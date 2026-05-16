Brand in Autohaus: Großeinsatz der Feuerwehr - Hunderttausende Euro Schaden

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In einem Autohaus in Mannheim brach in der Nacht zu Samstag Feuer aus: Der Brand richtete beträchtlichen Schaden an, es kam zu einem Großeinsatz der Feuerwehr!

Von Florian Gürtler

Mannheim - Ein Autohaus wurde ein Raub der Flammen, zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten aus. Der Brand in Mannheim richtete beträchtlichen Schaden an: Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro!

Auf dem Gelände der Firma "Auto Mannheim" brach in der Nacht zu Samstag Feuer aus.
Auf dem Gelände der Firma "Auto Mannheim" brach in der Nacht zu Samstag Feuer aus.  © Priebe/pr-video

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei aber noch unklar. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

In der Nacht zu Samstag wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Auf dem Gelände des Unternehmens "Auto Mannheim" war ein Feuer ausgebrochen.

Umgehend rückten Feuerwehr und Rettungsdienst "zu einem größeren Einsatz" in der Casterfeldstraße aus, wie ein Polizeisprecher erklärte.

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Infolge der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer wurden dazu aufgefordert, "den Bereich weiträumig zu umfahren", wie es weiter hieß.

Der Brand in dem Mannheimer Autohaus verursachte beträchtlichen Schaden: Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund 500.000 Euro!
Der Brand in dem Mannheimer Autohaus verursachte beträchtlichen Schaden: Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund 500.000 Euro!  © Priebe/pr-video

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden zwölf Autos beschädigt oder zerstört. Ein Gebäude auf dem Gelände des Autohauses brannte nieder.

Erstmeldung vom 16. Mai, 8.17 Uhr, aktualisiert um 9.25 Uhr.

Titelfoto: Priebe/pr-video

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