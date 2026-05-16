Brand in Autohaus: Großeinsatz der Feuerwehr - Hunderttausende Euro Schaden
Mannheim - Ein Autohaus wurde ein Raub der Flammen, zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten aus. Der Brand in Mannheim richtete beträchtlichen Schaden an: Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro!
Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei aber noch unklar. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.
In der Nacht zu Samstag wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Auf dem Gelände des Unternehmens "Auto Mannheim" war ein Feuer ausgebrochen.
Umgehend rückten Feuerwehr und Rettungsdienst "zu einem größeren Einsatz" in der Casterfeldstraße aus, wie ein Polizeisprecher erklärte.
Infolge der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer wurden dazu aufgefordert, "den Bereich weiträumig zu umfahren", wie es weiter hieß.
Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden zwölf Autos beschädigt oder zerstört. Ein Gebäude auf dem Gelände des Autohauses brannte nieder.
Erstmeldung vom 16. Mai, 8.17 Uhr, aktualisiert um 9.25 Uhr.
Titelfoto: Priebe/pr-video