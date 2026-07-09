Feuer an Bahnbrücke: Brandstifter legen wichtige Zugstrecke lahm

Fürth - Am späten Mittwochnachmittag wurde die Polizei Nürnberg über einen Brand an der Regnitztalbrücke in Fürth informiert. Unbekannte hatten unter dem Gleis befindliche Pressholzplatten in Brand gesetzt und sorgten damit für erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Unbekannte setzten Holzplatten an der Bahnbrücke in Brand. © NEWS5 / David Oßwald

Die Regnitztalbrücke ist eine eingleisige Nebenbrücke, die inzwischen außer Betrieb ist. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Berufsfeuerwehr das Feuer löschen.

Abgesehen von den Holzplatten entstand an der Brücke kein weiterer Schaden. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die direkt daneben verlaufende Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg für rund 45 Minuten gesperrt werden.

Die viel befahrene Hauptverbindung wird sowohl von Personen- als auch Güterzügen genutzt. Die Sperrung führte zu Einschränkungen und Verspätungen im Bahnverkehr.