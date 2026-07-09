Waldbrandgefahr! So stellt sich die Feuerwehr auf

Stuttgart - Längere Trockenphasen und ausgedörrte Vegetation können auch in Baden-Württemberg kleine Brände schnell zu Großlagen machen. Die Feuerwehr bereitet sich deshalb gezielt auf Waldbrand-Szenarien vor, die lange vor allem aus Südeuropa bekannt waren.

Flächenbrand nahe Karlsruhe: Die Feuerwehr muss sich für solche Situationen neu aufstellen. © Markus Rott/Einsatz-Report24/dpa

"Wir nehmen den Klimawandel wahr und bereiten uns darauf vor. Der nächste große Waldbrand ist nur eine Frage der Zeit", sagt Stefan Hermann, Kommandant der Feuerwehr Reutlingen und Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg.

Die Feuerwehr wolle "vor der Lage bleiben", sagte Hermann. Darauf reagieren die Einsatzkräfte nicht nur mit mehr Übungen, sondern mit einem Umbau in der Vorbereitung: klare Konzepte für Vegetationsbrände gehören dazu ebenso wie gemeinsame Standards mit Forst und Behörden. Außerdem geht es darum, Lücken bei Erfahrung, Taktik und Ausrüstung zu schließen.

Die Gemeindefeuerwehren greifen laut dem Innenministerium auf rund 1000 geländegängige Tanklöschfahrzeuge sowie Spezialfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung und die Löschwasserförderung zurück.

Bei außergewöhnlichen Einsatzlagen unterstützen aus der Luft Hubschrauber der Polizei, die mit Außenlast-Löschwasserbehältern ausgerüstet sind, wie es auf der Homepage heißt.

