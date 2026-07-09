Rund 100 Kräfte im Einsatz: Schrottberg auf Firmengelände brennt seit Stunden

Salzgitter - Der Brand eines Schrottbergs auf dem Gelände der Salzgitter AG hat einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte bekämpften seit Mittwochabend die Flammen, die eine dichte, dunkle Rauchwolke verursachten.

Der Schrottberg auf dem Gelände der Salzgitter AG brannte lichterloh. © Matthias Bein/dpa

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 9 Uhr sei das Feuer größtenteils gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwar komme es weiterhin zu einer leichten Rauchentwicklung, diese sei inzwischen jedoch überwiegend mit Wasserdampf vermischt.

Ein Bagger nahm den großen Schrotthaufen in der Nacht Stück für Stück auseinander, damit die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen konnten, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte.

Am frühen Donnerstagmorgen war der aufsteigende Rauch bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor gewesen, wie es weiter hieß.

Die Feuerwehr ging davon aus, die Einsatzstärke gegen Mittag deutlich reduzieren zu können. Anwohner sollten aber zunächst weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.