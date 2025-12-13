Feuer an Regionalexpress: 200 Menschen aus Zug evakuiert - Bahn-Mitarbeiter reagieren sofort

Krefeld - An einem Regionalzug der Deutschen Bahn ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Rund 200 Fahrgäste mussten aus dem Regionalexpress evakuiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr war rasch vor Ort, da war der Brand jedoch bereits durch Bahn-Mitarbeiter gelöscht worden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Feuerwehrsprecher berichtete, war das Notfallmanagement der Bahn am frühen Abend gegen 17.42 Uhr über das Feuer informiert worden, wobei der betroffene Zug - der Regionalexpress RE 10 in Fahrtrichtung Düsseldorf - im Krefelder Hauptbahnhof Halt gemacht hatte.

Demnach war es im Bereich einer Zugachse zu dem Brand gekommen, es loderten also keine Flammen im Zug.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der Bahn bereits erste Maßnahmen ergriffen, wie der Sprecher weiter schilderte. Der Brand habe somit durch den Einsatz von Pulverlöschern erfolgreich eingedämmt werden können und sei zudem auch schon vollständig evakuiert worden.

"Insgesamt mussten rund 200 Fahrgäste den Zug verlassen", hieß es. Eine Gefahr für die Passagiere bestand jedoch nicht.

Wegen des Brandes wurde der gesamte Zugverkehr im Hauptbahnhof sowie die angrenzenden Gleisbereiche vorübergehend eingestellt.