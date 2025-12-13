Risse in Wohnhaus entdeckt: Weiteres Gebäude muss abgesperrt werden

Wuppertal - Neben einem bereits einsturzgefährdeten Mehrfamilienhaus in Wuppertal sind nun auch an einem weiteren Gebäude Schäden entdeckt worden.

Das Wohnhaus in Wuppertal-Elberfeld ist von tiefen Rissen gezeichnet. © Matthi Rosenkranz

Darüber informierte die Feuerwehr nach Ende ihres Einsatzes in der Nacht zum Samstag.

Es handle sich um ein Dienstgebäude der Wuppertaler Stadtwerke, in dem niemand wohne, sagte ein Sprecher. Daher habe man auch niemanden evakuieren müssen - allerdings sei das Gebäude in Elberfeld sicherheitshalber ebenfalls gesperrt worden. Man habe im Keller sogenannte Setzrisse entdeckt.

An dem benachbarten Mehrfamilienhaus - dem ursprünglichen Grund für den Einsatz - war an mehreren Stellen der Boden abgesackt. Es gilt seitdem als einsturzgefährdet und wurde evakuiert.

Als Grund wurde eine Unterspülung genannt, womöglich infolge eines Leitungsschadens. "Die Wuppertaler Stadtwerke sind noch dabei, die genaue Ursache zu klären", so die Feuerwehr. Vier Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Verwandten unter.