Garage steht in Flammen: Feuer droht auf Wohnhaus überzugreifen
Zeven - Als eine Garage in Zeven (Niedersachsen) Feuer fing, bestand die Gefahr, dass die Flammen auf ein nebenstehendes Wohnhaus übergreifen.
In der Nacht zu Samstag brannte gegen 2.25 Uhr eine Garage im Richard-Wagner-Weg in Zeven, teilte die Kreisfeuerwehr Rotenburg mit.
Die Garage stand bereits komplett in Flammen, als die Kameraden eintrafen. Laut Angaben der Feuerwehr war die Situation gefährlich, da sich das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus ausbreiten hätte können.
Mit Atemschutz gingen mehrere Trupps gegen die Flammen vor. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert.
Bei dem Feuer soll es keine Verletzten gegeben haben.
Mit mehreren Druckbelüftern führten die Einsatzkräfte die Nachlöscharbeiten aus, sodass die Garage rauchfrei gemacht werden konnte. Nach über zwei Stunden rückte die Feuerwehr wieder ab.
Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)