Garage steht in Flammen: Feuer droht auf Wohnhaus überzugreifen

Zeven - Als eine Garage in Zeven ( Niedersachsen ) Feuer fing, bestand die Gefahr, dass die Flammen auf ein nebenstehendes Wohnhaus übergreifen.

Die Feuerwehrkräfte waren über zwei Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

In der Nacht zu Samstag brannte gegen 2.25 Uhr eine Garage im Richard-Wagner-Weg in Zeven, teilte die Kreisfeuerwehr Rotenburg mit.

Die Garage stand bereits komplett in Flammen, als die Kameraden eintrafen. Laut Angaben der Feuerwehr war die Situation gefährlich, da sich das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus ausbreiten hätte können.

Mit Atemschutz gingen mehrere Trupps gegen die Flammen vor. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert.

Bei dem Feuer soll es keine Verletzten gegeben haben.