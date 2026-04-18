Feuerwehr muss 130 Menschen aus Zug evakuieren
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Von Oliver Pietschmann
Weiterstadt - Die Feuerwehr hat nahe Weiterstadt in Südhessen rund 130 Menschen aus einem stehenden Personenzug evakuiert.
Der Zug habe am Freitag wegen eines liegen gebliebenen Güterzuges halten müssen, teilte die Feuerwehr mit.
Da es mehreren Fahrgästen gesundheitlich nicht gut ging, sei ein Großaufgebot an Rettungskräften zu dem Personenzug entsandt worden.
Neben mehreren Rettungswagen seien ein Notarzt sowie die Feuerwehren von Weiterstadt und Griesheim im Einsatz gewesen.
Die Menschen seien über Rettungsplattformen aus dem Zug geholt worden.
Eine schwangere Frau sei ambulant behandelt worden. Alle betroffenen Zuginsassen seien mit Bussen weiter transportiert worden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS