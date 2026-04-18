Feuerwehr muss 130 Menschen aus Zug evakuieren

Weiterstadt - Die Feuerwehr hat nahe Weiterstadt in Südhessen rund 130 Menschen aus einem stehenden Personenzug evakuiert.

Etwa 130 Menschen mussten am Freitag in Südhessen aus einer blockierten Regionalbahn evakuiert werden. © 5VISION.NEWS

Der Zug habe am Freitag wegen eines liegen gebliebenen Güterzuges halten müssen, teilte die Feuerwehr mit.

Da es mehreren Fahrgästen gesundheitlich nicht gut ging, sei ein Großaufgebot an Rettungskräften zu dem Personenzug entsandt worden.

Neben mehreren Rettungswagen seien ein Notarzt sowie die Feuerwehren von Weiterstadt und Griesheim im Einsatz gewesen.

Die Menschen seien über Rettungsplattformen aus dem Zug geholt worden.