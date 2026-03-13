Feuer auf Krankenhaus-Station: Ärztin und Pflegepersonal reagieren sofort

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in einem Krankenhaus alarmiert worden. Verletzt wurde niemand.

Von Laura Miemczyk

Mönchengladbach - Die Feuerwehr Mönchengladbach ist in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in einem Krankenhaus alarmiert worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Station des Mönchengladbacher Krankenhauses anschließend durch. (Symbolbild)
Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Station des Mönchengladbacher Krankenhauses anschließend durch. (Symbolbild)  © 123RF/noskaphoto

Wie ein Sprecher der Kameraden am Freitagmorgen berichtete, waren die Einsatzkräfte in der Nacht gegen 0.15 Uhr zu der städtischen Klinik an der Viersener Straße alarmiert worden.

Demnach hatte ein Elektrogerät auf einer Station Feuer gefangen und zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Die diensthabende Ärztin und das Pflegepersonal hatte schon vor Eintreffen der Feuerwehrleute vorbildlich reagiert und die betroffene Station evakuiert, wodurch alle Patienten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten. Verletzt wurde niemand, wie es hieß.

Feuerwehr kämpft gegen die Flammen: Bungalow im Landkreis Leipzig brennt vollständig aus
Feuerwehreinsätze Feuerwehr kämpft gegen die Flammen: Bungalow im Landkreis Leipzig brennt vollständig aus

Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Station anschließend durch.

Die betroffenen Patienten konnten weiterhin in dem Krankenhaus versorgt werden und wurden vorübergehend auf anderen Stationen untergebracht.

Titelfoto: 123RF/noskaphoto

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: