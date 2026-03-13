Feuer auf Krankenhaus-Station: Ärztin und Pflegepersonal reagieren sofort

Mönchengladbach - Die Feuerwehr Mönchengladbach ist in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in einem Krankenhaus alarmiert worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie ein Sprecher der Kameraden am Freitagmorgen berichtete, waren die Einsatzkräfte in der Nacht gegen 0.15 Uhr zu der städtischen Klinik an der Viersener Straße alarmiert worden.

Demnach hatte ein Elektrogerät auf einer Station Feuer gefangen und zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Die diensthabende Ärztin und das Pflegepersonal hatte schon vor Eintreffen der Feuerwehrleute vorbildlich reagiert und die betroffene Station evakuiert, wodurch alle Patienten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten. Verletzt wurde niemand, wie es hieß.

Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Station anschließend durch.