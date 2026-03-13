Mit Zigarette in Hand eingeschlafen: Feuerwehr muss anrücken
Nordhausen - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Nordhausen hat es am Donnerstagabend gebrannt.
Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 29-Jähriger mit einer Zigarette in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen und hatte dadurch seine Wohnung in Brand gesetzt.
Der junge Mann wurde durch das Feuer schwer verletzt und musste in eine Spezialklinik nach Halle geflogen werden. Fünf weitere Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung.
Das Gebäude war von der Feuerwehr vorübergehend evakuiert worden. Bis auf die Brandwohnung seien alle anderen Mieteinheiten weiterhin bewohnbar, hieß es.
An der Wohnung des 29-Jährigen entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Mann.
Titelfoto: Silvio Dietzel