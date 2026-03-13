Feuerwehr kämpft gegen die Flammen: Bungalow im Landkreis Leipzig brennt vollständig aus
Machern - Im Landkreis Leipzig brannte in der Nacht zu Freitag ein Bungalow vollständig aus. Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden lang gegen die Flammen.
Das teilte David Kolodziej, Ortswehrleiter & Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Machern, am Freitagmorgen mit. Auch die Polizeidirektion Leipzig bestätigte das.
Der Brand wurde gegen 2 Uhr im Margarethenweg gemeldet.
Es ist unklar, wieso der Bungalow in Brand geriet.
Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Machern, Gerichshain und Brandis löschten unter Atemschutz die Flammen. Ein Problem war laut Kolodziej die stabile Wasserversorgung, da im Bereich nicht ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand.
Der Einsatz dauerte bis circa 7 Uhr morgens und der Bungalow brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen eines Branddeliktes und ein Brandursachenermittler soll zum Einsatz kommen.
Titelfoto: David Kolodziej/Freiwillige Feuerwehr Machern