Feuerwehr kämpft gegen die Flammen: Bungalow im Landkreis Leipzig brennt vollständig aus

Machern - Im Landkreis Leipzig brannte in der Nacht zu Freitag ein Bungalow vollständig aus. Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden lang gegen die Flammen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Dach schon vollständig in Flammen. © David Kolodziej/Freiwillige Feuerwehr Machern

Das teilte David Kolodziej, Ortswehrleiter & Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Machern, am Freitagmorgen mit. Auch die Polizeidirektion Leipzig bestätigte das.

Der Brand wurde gegen 2 Uhr im Margarethenweg gemeldet.

Es ist unklar, wieso der Bungalow in Brand geriet.

Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Machern, Gerichshain und Brandis löschten unter Atemschutz die Flammen. Ein Problem war laut Kolodziej die stabile Wasserversorgung, da im Bereich nicht ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand.