Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Schuppen steht lichterloh in Flammen

Burscheid - Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Burscheid-Maxhan (Rhein-Berg-Kreis) ausrücken. Ein Schuppen stand in Vollbrand.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Schuppen bereits in Vollbrand. © Freiwillige Feuerwehr Burscheid

Wie die Brandbekämpfer am Freitag mitteilen, sei die Leitstelle um 20.57 Uhr über das Feuer alarmiert worden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der etwa 12 mal 12 Meter große Schuppen bereits lichterloh. Weil sich im direkten Umfeld zudem ein Wohnhaus sowie diverse Büsche, Sträucher und weitere Vegetation befanden, konnte ein Übergreifen der Flammen zudem zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr leitete daher umgehend einen Löschangriff ein. Mehrere Trupps gingen daraufhin unter Atemschutz und mit mehreren C-Rohren ausgestattet zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurde außerdem eine Riegelstellung zum Schutz des angrenzenden Wohnhauses errichtet.

Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Burscheid im Einsatz. Der Schuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Eine Ausbreitung des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus sowie auf umliegende Sträucher und Büsche konnte jedoch erfolgreich verhindert werden.