Zehntausende Euro Schaden: VW brennt auf Marktplatz ab

Wegeleben - Am Donnerstagnachmittag ist ein VW in Wegeleben ( Landkreis Harz ) in Brand geraten. Es entstand ein hoher Schaden.

Das Auto geriet in kurzer Zeit in Vollbrand. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wegeleben

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Harz zufolge stieg zunächst gegen 16.30 Uhr Rauch aus der Motorhaube des auf dem Markt abgestellten VW Amarok auf.

In kürzester Zeit geriet der Wagen in Vollbrand und beschädigte zusätzlich den nebenstehenden VW Polo eines Servicedienstleisters.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wegeleben konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Insgesamt zehn Kameraden waren für den Löscheinsatz vor Ort. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.