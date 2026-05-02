Brand in Mülldeponie hält an: Löscharbeiten dauern wohl noch Tage

Weißenfels - Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Weißenfels (Burgenlandkreis) brennt es seit Freitagabend . Die Rettungskräfte stellen sich auf einen längeren Löscheinsatz ein, wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur mitteilte.

Aufnahmen von oben zeigen das Ausmaß des Brandes. © EHL Media

Nach Einschätzung der Beamten werde dieser noch zwei bis drei Tage andauern.

Am Freitag war ein Sperrmüllhaufen auf einem Betriebsgelände von Remondis an der Johann-Reis-Straße in Brand ausgebrochen.

Wie es dazu kommen konnte, ist auch am Samstagvormittag noch unklar. Am Freitagabend ging man gegenüber TAG24 davon aus, dass das Feuer wohl nicht gelegt wurde.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der Umgebung sind im Dauereinsatz, um von allen Seiten gegen die Flammen zu kämpfen.