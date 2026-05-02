Kühe entlaufen! Ein Tier tot, Rettungsversuch für "Luise" gescheitert

Haselbachtal - Tier-Drama im Landkreis Bautzen ! Am Freitag sind zwei Kühe im Bereich Bischheim/Gelenau von einer Weide entlaufen. Während die erste Ausreißerin getötet werden musste, kämpft "Luise" noch ums Überleben.

Kuh "Luise" war am Freitag ausgebüxt. Jetzt ist sie in Not. © xcitepress/rico loeb

In einem Steinbruch sitzt das Weibchen auf dem Vorsprung einer Steilwand fest. Kein Weg führt rauf oder runter. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) sind seit Samstagvormittag vor Ort, doch ein erster Rettungsversuch scheiterte.

Der angeforderte Kran des THW hatte technische Probleme. Ein privates Unternehmen mit schwerem Gerät soll deshalb nun anrücken.

"Bereits vor dem Hebeversuch hatte der Einsatz einen Moment, der den Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren ließ: Als der Tierarzt 'Luise' auf dem Felsvorsprung sedierte und das Mittel zu wirken begann, torkelte die Kuh gefährlich nah an der Abbruchkante - und drohte abzustürzen", berichtet Rico Löb von der beteiligten Feuerwehr Pulsnitz.

Wann genau der zweite Versuch startet, ist noch unklar.