Feuer auf Stoppelfeld breitet sich rasant aus: 27 Menschen evakuiert

Stutensee - Brand-Alarm am Sonnabend in Stutensee im Landkreis Karlsruhe. 27 Menschen mussten evakuiert werden, nachdem sich gegen 17 Uhr ein Flächenbrand entwickelt hatte.

Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer noch vor den Hauswänden zu stoppen. © Melanie Keul / EinsatzReport24

Es handelte sich um Bewohner von zwei Gebäuden des Betreuten Wohnens im Stutenseer Stadtteil Friedrichstal, teilte der Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Karlsruhe mit.

Sämtliche Personen blieben unverletzt.

"Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle im Süden Friedrichstals konnten wir einen brennenden Baum in einer Gebüschreihe erkennen. Von dort breitete sich das Feuer rasch über eine Brachfläche und das angrenzende Gebüsch aus", schilderten Polizeibeamte in einem Streifenwagen.

Es brannten mehrere Hektar Brachfläche und ein Stoppelfeld. Eine genaue Schadensbilanz liegt noch nicht vor.

Rund 100 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort. Gerade rechtzeitig gelang es der Feuerwehr, die Flammen noch vor den Hauswänden zu stoppen.