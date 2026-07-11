Trockenheit wird zum Brandbeschleuniger: Feld geht in Flammen auf

Oberdachstetten - Eine brennende Eckballenpresse hat am Samstag ein landwirtschaftlich genutztes Feld in Oberdachstetten (Landkreis Ansbach) in Brand gesteckt. An der Ballenpresse entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Der Landwirt wollte sein Feld noch selbst löschen. © NEWS5 / Markus Zahn

Während der Erntearbeiten sei die landwirtschaftliche Maschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.

Der Wind und die Trockenheit führten demnach dazu, dass sich das Feuer schnell auf das Feld ausbreitete. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge brannten insgesamt drei bis vier Hektar Fläche.

Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Zuvor versuchte der Landwirt laut den Angaben des Sprechers mit einem Feuerlöscher noch erfolglos, selbst das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Der geschätzte Schaden an den Feldfrüchten liege bei 600 bis 700 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand.